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Мать Мбаппе высказалась о конфликте Килиана с Неймаром

Стороны "закрыли" все вопросы и пошли на перемирие.
Вчера, 20:20
Мбаппе и его мама / Getty Images
Мбаппе и его мама / Getty Images
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Мама форварда ПСЖ Килиана Мбаппе заявила, что конфликт сына с нападающим Неймаром улажен.

"В ПСЖ все улажено, все идет хорошо", – заявила Файза Ламари в интервью Sport.es.

После матча с Монпелье (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, Мбаппе попросил руководство клуба продать Неймара.

Ранее сообщалось, что директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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