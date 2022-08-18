Мать Мбаппе высказалась о конфликте Килиана с Неймаром

Стороны "закрыли" все вопросы и пошли на перемирие.

Мбаппе и его мама / Getty Images

Мама форварда ПСЖ Килиана Мбаппе заявила, что конфликт сына с нападающим Неймаром улажен.

"В ПСЖ все улажено, все идет хорошо", – заявила Файза Ламари в интервью Sport.es.

После матча с Монпелье (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, Мбаппе попросил руководство клуба продать Неймара.

Ранее сообщалось, что директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе.