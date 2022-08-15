Директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе
Клуб не будет продавать никого из лидеров.
Конфликт между игроками ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром урегулирован. Об этом сообщает журналист Адриена Гренье.
Напомним, Мбаппе попросил руководство ПСЖ избавиться от Неймара.
После матча с Монпелье (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.
Директор ПСЖ клуба Луиш Кампуш поговорил с игроками. Он сказал им, что их поведение не должно навредить выступлениям команды. После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан.
Ранее жена и агент Икарди выступила с заявлением о будущем игрока в ПСЖ.