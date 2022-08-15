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Директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе

Клуб не будет продавать никого из лидеров.
Вчера, 19:49
Неймар и Мбаппе / Getty Images
Неймар и Мбаппе / Getty Images
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Конфликт между игроками ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром урегулирован. Об этом сообщает журналист Адриена Гренье.

Напомним, Мбаппе попросил руководство ПСЖ избавиться от Неймара.

После матча с Монпелье (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Директор ПСЖ клуба Луиш Кампуш поговорил с игроками. Он сказал им, что их поведение не должно навредить выступлениям команды. После встречи футболисты признали, что инцидент исчерпан.

Ранее жена и агент Икарди выступила с заявлением о будущем игрока в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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