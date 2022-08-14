Мбаппе попросил руководство ПСЖ избавиться от Неймара

Бразильский вингер Неймар не по своей воле может покинуть ПСЖ.

Как сообщает издание GFFN, французский форвард Килиан Мбаппе попросил руководство парижан избавиться от бразильца.

Юный нападающий настаивает на уходе Неймара с конца прошлого сезона после того, как последний продлил контракт с клубом.

Источник отмечает, что между игроками в последнее время растет напряженность, а их дружба разрушена. При этом Мбаппе признает, что многому научился у Неймара, но сейчас берет пример с Месси.

Также по сообщениям различных французских СМИ, во вчерашнем матче против Монпелье Килиан чувствовал себя "не в своей тарелке" из-за личных проблем.