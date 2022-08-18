Суд отклонил иск Ла Лиги об аннулировании контракта Мбаппе с ПСЖ

Административный суд Парижа отклонил иск испанской Ла Лиги об аннулировании нового контракта Килиана Мбаппе с ПСЖ.

Ранее испанская футбольная лига попросила административный трибунал приостановить контракт нападающего, поскольку считала, что продление нарушило правила финансового фейр-плей. Утверждалось, что Профессиональная футбольная лига (LFP) Франции не должна была одобрять новый договор.

Тем не менее суд постановил, что контракт Мбаппе не содержит доказательств "серьезного и непосредственного ущерба" и не должен быть аннулирован, сообщает GFNF.

Напомним, что Мбаппе долгое время вел переговоры о переходе в мадридский Реал, но в итоге в мае продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.