Необычное перевоплощение: Сон Хын Мин стал лицом модельной компании в Южной Корее

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин в текущем сезоне входит в главную обойму главного тренера команды Антонио Конте.

Во время паузы на международные игры 30-летний футболист получил несколько дней на отдых, во время которого он зря время не терял.

Сон Хын Мин принял участие в съемках популярной модной компании Calvin Klein, которая выпускает новую продукцию в Южной Кореи.

Футболист сообщил о том, что стал послом бренда. "Продукция Calvin Klein уже много лет занимает особое место в моем гардеробе, поэтому наше партнерство исключительное. Я вдохновляюсь культовыми компаниями бренда, поэтому быть лицом одного из них - захватывающе".

Читай также: Мотивация переросла в буллинг: модель для взрослых стала жертвой троллинга после крупного поражения Лестера

Примечательно, что во время позирования кореец использовал футбольный мяч, а также показал свой пресс.

В текущем сезоне Сон Хын Мин принял участие в девяти играх Тоттенхэма, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

В турнирной таблице АПЛ "шпоры" идут на третьем месте, имея 17 очков. В следующем туре команда сыграет с Арсеналом (1 октября).