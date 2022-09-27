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Необычное перевоплощение: Сон Хын Мин стал лицом модельной компании в Южной Корее

Кореец продолжил модельную карьеру.
Сегодня, 12:30
Сон Хын Мин / The Sun/thesun.co.uk
Сон Хын Мин / The Sun/thesun.co.uk
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Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин в текущем сезоне входит в главную обойму главного тренера команды Антонио Конте.

Во время паузы на международные игры 30-летний футболист получил несколько дней на отдых, во время которого он зря время не терял.

Сон Хын Мин принял участие в съемках популярной модной компании Calvin Klein, которая выпускает новую продукцию в Южной Кореи.

Футболист сообщил о том, что стал послом бренда. "Продукция Calvin Klein уже много лет занимает особое место в моем гардеробе, поэтому наше партнерство исключительное. Я вдохновляюсь культовыми компаниями бренда, поэтому быть лицом одного из них - захватывающе".

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Примечательно, что во время позирования кореец использовал футбольный мяч, а также показал свой пресс.

В текущем сезоне Сон Хын Мин принял участие в девяти играх Тоттенхэма, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

В турнирной таблице АПЛ "шпоры" идут на третьем месте, имея 17 очков. В следующем туре команда сыграет с Арсеналом (1 октября).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры модель Сон Хын Мин
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