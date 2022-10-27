Конец лав стори? Икарди уволил Ванду Нару с агентской должности

Форвард Мауро Икарди уволил жену Ванду Нару с должности своего агента после того, как она потребовала деньги за его аренду в Галатасарае. Об этом сообщает издание The Sun.

Аргентинец отклонил просьбу модели о гонораре в размере одного миллиона евро за его летний переход. Сам футболист оспаривает запрос Ванды Нары, встав на сторону клуба.

Сообщается, что пара готовится к разводу, и что Икарди настаивает на том, что Ванда больше не является его менеджером. Также 29-летний форвард считает просьбу о выплате миллиона евро незаконной. Вероятно, это связано с изменой со стороны Нары.

В свою очередь, 35-летняя модель настаивает на том, чтобы получить свои деньги "как можно скорее".

Напомним, Галатасарай заплатит аргентинцу, права на которого принадлежат ПСЖ, 750 тысяч евро за годичную аренду.

Ранее сообщалось, что жену Икарди застали за изменой футболисту с юным рэпером.