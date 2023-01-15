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Футбол

Модель Onlyfans предложила свое спонсорство женскому клубу чемпионата Германии

Руководство команды не захотело принимать помощь.
Сегодня, 09:52
Джесси Банни / Bild.de
Джесси Банни / Bild.de

Известная эротическая модель Джесси Банни изъявила желание стать спонсором женского Нюрнберга. Об этом сообщает издание Bild.

22-летняя девушка, получившая известность благодаря онлайн-платформе Onlyfans, является ярой фанаткой немецкой команды. 

"Я хотела бы поддерживать футболисток Нюрнберга в качестве спонсора. Этот проект очень много значит лично для меня", – заявила Банни.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

В свою очередь немецкий клуб отказался от помощи вебкамщицы, заявив, что маркетинговые принципы не позволяют Нюрнбергу вступать в партнерство ни с кем из сферы эротики.

Отметим, модель полюбила футбол благодаря маме и брату своей подруги, которые регулярно водили ее на стадион. Прошлым летом мама подруги скончалась, что стало причиной, по которой Банни хочет поддержать Нюрнберг.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель нюрнберг Женский футбол

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