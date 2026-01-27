Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды
Украинский нападающий Артем Степанов, выступавший в аренде в Нюрнберге, досрочно вернется в Байер.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 18-летний футболист расторгнет арендное соглашение, которое было рассчитано до конца текущего сезона.
По информации источника, интерес к украинскому форварду проявляют как представители второй немецкой Бундеслиги, так и клубы за пределами Германии. Всего на игрока существует шесть претендентов.
Решение по поводу будущего украинца будет принято в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Степанов провел за Нюрнберг 14 матчей во всех турнирах сезона, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Напомним, ранее уже сообщалось, что Степанов рассматривает аренду в другом клубе зимой.
