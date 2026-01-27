iSport.ua
Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды

Артемом Степановым интересуются шесть клубов из Германии и других стран.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Украинский нападающий Артем Степанов, выступавший в аренде в Нюрнберге, досрочно вернется в Байер.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 18-летний футболист расторгнет арендное соглашение, которое было рассчитано до конца текущего сезона.

Читай также: Степанов отличился первым голом в профессиональном футболе

По информации источника, интерес к украинскому форварду проявляют как представители второй немецкой Бундеслиги, так и клубы за пределами Германии. Всего на игрока существует шесть претендентов.

Решение по поводу будущего украинца будет принято в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Степанов провел за Нюрнберг 14 матчей во всех турнирах сезона, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Степанов рассматривает аренду в другом клубе зимой.

