iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Степанов рассматривает аренду в другом клубе зимой

Сообщил клубу о желании покинуть команду до конца сезона.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Нападающий Нюрнберга Артем Степанов хочет покинуть команду.

По данным Bild, 18-летний украинец недоволен своей ролью в команде и сообщил немецкому клубу, что хочет расторгнуть контракт с ними.

Отмечается, что форвард может сменить команду в зимнее трансферное окно 2026 года в рамках аренды до конца сезона.

Напомним, что Артем является игроком Байера, который отдал украинца в аренду во Вторую лигу, при этом контракт с леверкузенской командой действует до 2027 года.

К слову, Ювентус ведёт переговоры с Фенербахче об аренде их форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Степанов

Статьи по теме

Реал проявил интерес к форварду юношеской сборной Украины Реал проявил интерес к форварду юношеской сборной Украины
Степанов снова отличился дублем в товарищеском матче Степанов снова отличился дублем в товарищеском матче
Спортдир Байера высказался о будущем украинского форварда Степанова Спортдир Байера высказался о будущем украинского форварда Степанова
Украинец Степанов забил свой очередной гол за Байер U-19 Украинец Степанов забил свой очередной гол за Байер U-19

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа13:04
Ренн купил полузащитника Фенербахче за 10,5 млн евро
Формула 112:46
ФИА разрешила спор по моторам
Формула 112:42
Формула 1: Феррари представила новый болид и ливрею
Европа12:30
Английский клуб сделал предложение по игроку сборной Украины
Теннис12:05
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open
Европа11:47
Челси, Аякс и Астон Вилла заинтересовались хавбеком Ювентуса
Европа11:21
Степанов рассматривает аренду в другом клубе зимой
Бокс10:53
Украинские бойцы в Лас-Вегасе. Гвоздик и Богачук на шоу Zuffa Boxing
ЧМ-202610:32
Киммих - о бойкоте на ЧМ-2026: Мы также несем ответственность за это
ММА10:06
Председатель PFL покинул пост
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK