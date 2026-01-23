Степанов рассматривает аренду в другом клубе зимой

Сообщил клубу о желании покинуть команду до конца сезона.

Нападающий Нюрнберга Артем Степанов хочет покинуть команду.

По данным Bild, 18-летний украинец недоволен своей ролью в команде и сообщил немецкому клубу, что хочет расторгнуть контракт с ними.

Отмечается, что форвард может сменить команду в зимнее трансферное окно 2026 года в рамках аренды до конца сезона.

Напомним, что Артем является игроком Байера, который отдал украинца в аренду во Вторую лигу, при этом контракт с леверкузенской командой действует до 2027 года.

К слову, Ювентус ведёт переговоры с Фенербахче об аренде их форварда.

