Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022

Ванда Эспиноса, бывшая татуировщица, ставшая звездой Onlyfans, предложила вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа дополнительную мотивацию перед турниром.

Модель пообещала голкиперу "незабываемую ночь" в том случае, если футболист приведет свою команду к победе на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает издание The Sun.

Напомним, что уже через две недели стартует Мундиаль в Катаре. Мексика выступит в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.

На ISPORT также доступны состав и шансы на победу сборной Мексики на ЧМ-2022.