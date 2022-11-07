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Футбол

Модель OnlyFans пообещала лидеру сборной Мексики "незабываемую ночь" за победу на ЧМ-2022

Очоа получил сильную мотивацию от своей фанатки.
Сегодня, 18:55
Мотивация для Очоа / The Sun
Мотивация для Очоа / The Sun

Ванда Эспиноса, бывшая татуировщица, ставшая звездой Onlyfans, предложила вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа дополнительную мотивацию перед турниром.

Модель пообещала голкиперу "незабываемую ночь" в том случае, если футболист приведет свою команду к победе на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает издание The Sun.

Напомним, что уже через две недели стартует Мундиаль в Катаре. Мексика выступит в группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией.

На ISPORT также доступны состав и шансы на победу сборной Мексики на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Гильермо Очоа

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