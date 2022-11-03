iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мексика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Мексики на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 12:05
Сборная Мексики. Профиль
Сборная Мексики. Профиль
0 0 0

Латиноамериканская сборная - это всегда зрелище и адреналин, а когда играет национальная команда Мексики, то на поле может произойти феерия.

Мексика проделала большой путь, чтобы оказаться в Катаре. Так что кто знает, может быть мы имеем одного из теневых героев международного турнира.

Досье команды

Прозвище: Зеленые, трехцветные, майя

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 13

Главные достижения: Кубок конфедераций - бронза (1995), золото (1999); Золотой кубок КОНКАКАФ - золото (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019), серебро (1967, 2007, 2021), бронза (1973, 1981, 1991, 2013, 2017); Лига наций КОНКАКАФ - серебро (2020); Кубок Америки - серебро (1993, 2001), бронза (1997, 1999, 2007); Олимпийские игры - золото (2012), бронза (2020)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Мексиканская сборная постоянный участник чемпионат мира. Впервые они сыграли в 1930 году, но в истории были случаи, когда они отказывались или были дисквалифицированы. Всего лишь три раза они не смогли пройти квалификацию.

  • Количество мундиалей: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)
  • Лучший результат: 1/4 финала в 1970, 1986

Легенды сборной:

В составе мексиканской сборной есть несколько футболистов, которые еще играют, но уже считаются легендами. В первую очередь, это Хавьер Эрнандес, который является лучшим бомбардиром - на его счету 52 гола за 109 игр. В список легенд из действующих игроков можно включить Андрес Гуадрадо, который имеет на своем счету 177 игр. Ему нужно лишь одно участие в матче за сборную, чтобы обойти по этому показателю легендарного Клаудио Суареса.

Также стоит упомянуть Рафаэля Маркеса, который на протяжении 21-го года защищал цвета сборной, и Гильермо Очоа, который защищает ворота Мексики с 2005 года. 

Как прошли на ЧМ-2022?

Сборная Мексики начала свое выступление в квалификации с третьего этапа отбора в Северной и Центральной Америки. Команда по итогам 14 игр заняла второе место, набрав 28 очков. Примечательно, что "трехцветные" пропустили вперед лишь Канаду, которая оказалась выше по дополнительным показателям. 

Весь состав сборной Мексики на ЧМ-2022

Главная звезда: Ирвинг Лозано - лидер атаки итальянского Наполи, который также будет брать ответственность за креатив в составе сборной Мексики. За 59 игр в составе национальной команды он забил 16 голов и выполнил 11 голевых передач, пускай в последних играх у него не сильно получалось, но на ЧМ-2022 выстрелить он готов.

За кем стоит следить: Полузащитники - сильная сторона Мексики, ведь на протяжении много лет за эти позиции отвечали футболисты мирового уровня. Сейчас на чемпионате мира могут выстрелить полузащитники Эдсон Альварес, который выступает за Аякс, и Эрик Санчес из Пачуки.

Полная заявка будет известна позже

Шансы на победу Мексики в турнире

Сборная Мексики попала в группу, где им предстоит сыграть с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравии. Стоит ожидать, что именно с поляками будет вестись борьба за второе место, которое позволит сыграть в играх на выбывание.

Мексика регулярно выходить в плей-офф чемпионата мира, но преодолеть первую стадию удалось лишь дважды. Так что успехом для мексиканской команды будет попадание в четвертьфинал, а затем в полуфинал, что станет лучшим результатом на мундиале в их истории.

Изображение кликабельное
Изображение кликабельное

Расписание матчей сборной Мексики
на Чемпионате Мира 2022

Группа С

22 ноября, 18:00, Мексика – Польша

26 ноября, 21:00, Аргентина – Мексика

30 ноября, 21:00, Саудовская Аравия – Мексика

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Мексики досье Сборные на ЧМ-2022
0 0 0

Статьи по теме

Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Иран на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Иран на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Сборная Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Сборная Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: гейм-виннер Хирро и супер-клатч от Тэйтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: гейм-виннер Хирро и супер-клатч от Тэйтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Бокс15:15
Бокс: расписание боев
Теннис14:56
Трэш в Сербии: Отец жестоко избил свою дочь-теннисистку на корте
Европа14:31
Барселона хочет зимой усилиться хавбеком Челси
Украина14:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа13:53
Основной защитник Челси может пропустить ЧМ-2022
Европа13:30
Динамо - Фенербахче: прогноз на матч 03.11.2022 Лиги Европы
Теннис13:13
Стали известны все участники ATP Finals в Турине
Лига конференций12:49
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа12:24
Милан предложил своему ключевому форварду новый контракт
ЧМ-202212:05
Мексика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK