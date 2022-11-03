Мексика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Мексики на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Латиноамериканская сборная - это всегда зрелище и адреналин, а когда играет национальная команда Мексики, то на поле может произойти феерия.

Мексика проделала большой путь, чтобы оказаться в Катаре. Так что кто знает, может быть мы имеем одного из теневых героев международного турнира.

Досье команды

Прозвище: Зеленые, трехцветные, майя

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 13

Главные достижения: Кубок конфедераций - бронза (1995), золото (1999); Золотой кубок КОНКАКАФ - золото (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019), серебро (1967, 2007, 2021), бронза (1973, 1981, 1991, 2013, 2017); Лига наций КОНКАКАФ - серебро (2020); Кубок Америки - серебро (1993, 2001), бронза (1997, 1999, 2007); Олимпийские игры - золото (2012), бронза (2020)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Мексиканская сборная постоянный участник чемпионат мира. Впервые они сыграли в 1930 году, но в истории были случаи, когда они отказывались или были дисквалифицированы. Всего лишь три раза они не смогли пройти квалификацию.

Количество мундиалей: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Лучший результат: 1/4 финала в 1970, 1986

Легенды сборной:

В составе мексиканской сборной есть несколько футболистов, которые еще играют, но уже считаются легендами. В первую очередь, это Хавьер Эрнандес, который является лучшим бомбардиром - на его счету 52 гола за 109 игр. В список легенд из действующих игроков можно включить Андрес Гуадрадо, который имеет на своем счету 177 игр. Ему нужно лишь одно участие в матче за сборную, чтобы обойти по этому показателю легендарного Клаудио Суареса.

Также стоит упомянуть Рафаэля Маркеса, который на протяжении 21-го года защищал цвета сборной, и Гильермо Очоа, который защищает ворота Мексики с 2005 года.

Как прошли на ЧМ-2022?

Сборная Мексики начала свое выступление в квалификации с третьего этапа отбора в Северной и Центральной Америки. Команда по итогам 14 игр заняла второе место, набрав 28 очков. Примечательно, что "трехцветные" пропустили вперед лишь Канаду, которая оказалась выше по дополнительным показателям.

Весь состав сборной Мексики на ЧМ-2022

Главная звезда: Ирвинг Лозано - лидер атаки итальянского Наполи, который также будет брать ответственность за креатив в составе сборной Мексики. За 59 игр в составе национальной команды он забил 16 голов и выполнил 11 голевых передач, пускай в последних играх у него не сильно получалось, но на ЧМ-2022 выстрелить он готов.

За кем стоит следить: Полузащитники - сильная сторона Мексики, ведь на протяжении много лет за эти позиции отвечали футболисты мирового уровня. Сейчас на чемпионате мира могут выстрелить полузащитники Эдсон Альварес, который выступает за Аякс, и Эрик Санчес из Пачуки.

Полная заявка будет известна позже

Шансы на победу Мексики в турнире

Сборная Мексики попала в группу, где им предстоит сыграть с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравии. Стоит ожидать, что именно с поляками будет вестись борьба за второе место, которое позволит сыграть в играх на выбывание.

Мексика регулярно выходить в плей-офф чемпионата мира, но преодолеть первую стадию удалось лишь дважды. Так что успехом для мексиканской команды будет попадание в четвертьфинал, а затем в полуфинал, что станет лучшим результатом на мундиале в их истории.

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Расписание матчей сборной Мексики

на Чемпионате Мира 2022

Группа С

22 ноября, 18:00, Мексика – Польша

26 ноября, 21:00, Аргентина – Мексика

30 ноября, 21:00, Саудовская Аравия – Мексика