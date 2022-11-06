Аргентина на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Аргентины на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Последний шанс. Путь к абсолютному величию. Лионель Месси выиграл в этой жизни все, чего только мог пожелать – кроме чемпионата мира.

Пока у легендарного форварда нет этого трофея своей коллекции, будут те, кто ставит его на ступеньку ниже в футбольной иерархии за Диего Марадону.

Месси уже говорил, что больше он не будет играть на чемпионатах мира, поэтому надежды от этого турнира очень высоки.

Досье команды

Прозвище: Альбиселесте (бело-голубые)

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 3

Главные достижения: чемпионы мира (дважды), победители Копа Америка (15 раз), Финалиссима (дважды)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Уже на первом чемпионате мира в истории Аргентина стала второй, уступив Уругвай. Второй раз выхода в финал пришлось ждать почти 50 лет и тогда, в 1978 году, аргентинцы впервые стали чемпионами.

Источник: Getty Images

Потом были еще два финала за три мундиаля (выиграли один) и еще пять чемпионатов без решающих матчей. В 2014 году Аргентина проиграла в финале Германии в овертайме.

Количество мундиалей: 6 (1978, 98, 2006, 2014-2022)

Лучший результат: чемпионы 1978 и 1986

Легенды сборной

К величайшему сожалению, главная легенда аргентинского футбола не дожила до этого чемпионата мира. Диего Марадона – один из лучших не только в истории Аргентины, но и всего мира. И именно он сейчас является создателем последнего чемпионства в истории своей страны.

Источник: Getty Images

Но не Марадона единственным, у аргентинцев всегда были крутые игроки. Это и звезды, окончившие недавно (Агуэро и Маскерано), и зажигавшие на стыке веков (Батистута, Дзанетти, Креспо), и звезды прошлого века (Пассарелла, Руджери).

Как прошли на ЧМ-2022?

У аргентинцев почти никогда не возникает сложностей с квалификацией на чемпионаты мира. Более того, в этот раз они даже не доиграли отбор, ведь последний матч против Бразилии был сначала сорван, потом перенесен и в конце концов не сыгран.

Бело-голубые в итоге набрали 39 очков в 17 матчах и заняли вторую строчку с большим отрывом от третьего Уругвая.

Весь состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Иранские игроки пока не являются частыми гостями топовых чемпионатов, не говоря уже о топовых коллективах. Тем не менее, представители сборной играют в таких первенствах, как Греция, Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Португалия.

Главная звезда: ну кто, если не Лео Месси. Ранее в Аргентине сияли такие ребята, как Маскерано, Агуэро, Игуаин, Ди Мария, и даже тогда никто из них не мог сравниться с Лионелем. Пока же аргентинцы сильнее командно, чем персоналиями, но лидер их все еще не переменен.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: у аргентинцев есть несколько интересных игроков, которые еще достаточно молодые, но уже очень звездные и опытные – Лаутаро (25 лет), Лисандро Мартинес (24), Кристиан Ромеро (24). Последний по оценкам Transfermarkt даже дороже Лео Месси.

Есть в предварительной заявке также и два манчестерских парня – Гарначо (Юнайтед) и Альварес (Сити). А вот среди тех, кто может на мундиале выгодно продать себя в топ-клуб, стоит отметить Алексиса Мак Аллистера (Брайтон) и Энцо Фернандеса (Бенфика).

Шансы на победу Аргентины на турнире

Альбиселесте многие эксперты и фанаты футбола считают едва ли не главными претендентами на чемпионство в Катаре.

Команда Лионеля Скалони показывает очень добротный футбол в последние годы, но уже давно не играла против европейских сборных, что может сыграть не в их пользу. В любом случае, вряд ли эта команда сочтет любой вариант, кроме чемпионства, как приемлемый.

Расписание матчей сборной США

на Чемпионате Мира 2022

Группа С

22 ноября, 12:00, Аргентина – Саудовская Аравия

26 ноября, 21:00, Аргентина – Мексика

30 ноября, 21:00, Польша – Аргентина