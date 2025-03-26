Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мыслями о разгромном поражении от Аргентины.

По словам Жуниора, в этом поединке "селесао" сыграли ужасно и команде нужно многое переосмыслить

"Надо осознать то, что мы делали на поле. Мы играли просто ужасно, а Аргентина, наоборот, сыграла великолепный матч перед собственными фанатами. Нам надо подумать обо всем, что мы делаем.

До Мундиаля остался всего год. Я уже играл на таком турнире и хочу повторить эти эмоции. Нам нужно становиться лучше и быть гордыми тем, что мы представляем эту команду. Мы никогда не сдаемся. Мы сможем квалифицироваться на чемпионат мира", - сказал Винисиус.

Напомним, Бразилия установила антирекорд отборов на чемпионат мира.

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