Бразилия установила собственный антирекорд в отборах на чемпионат мира

В рамках отбора на ЧМ-2026 Аргентина разгромила Бразилию.

В этом поединке "пентакампеоны" установили собственный антирекорд. Бразилия впервые пропустила 4 мяча в квалификации на Мундиаль.

Также стоит отметить, что в последних пяти матчах между этими соперниками Бразилия не одержала ни одной победы. 4 поражения и только одна ничья.

Всего в текущем отборе подопечные Доривала Жуниора идут на 4 месте, имея 21 пункт в 13 матчах.

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