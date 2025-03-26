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Футбол

Бразилия установила собственный антирекорд в отборах на чемпионат мира

"Пентакампеоны" провалили матч против Аргентины.
Сегодня, 09:37       Автор: Василий Медвидь
Бразилия / Getty Images
Бразилия / Getty Images

В рамках отбора на ЧМ-2026 Аргентина разгромила Бразилию.

В этом поединке "пентакампеоны" установили собственный антирекорд. Бразилия впервые пропустила 4 мяча в квалификации на Мундиаль.

Также стоит отметить, что в последних пяти матчах между этими соперниками Бразилия не одержала ни одной победы. 4 поражения и только одна ничья.

Всего в текущем отборе подопечные Доривала Жуниора идут на 4 месте, имея 21 пункт в 13 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия аргентина

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