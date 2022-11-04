Саудовская Аравия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Саудовской Аравии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Участие в турнире примет сборная Саудовской Аравии, которая прошла успешно квалификацию.

Саудиты попали в одну группу, где присутствуют сборные Аргентины, Мексики и Польши Так что будет очень интересно посмотреть, как представитель Азии проявит себя на фоне соперников, которые котируются сильнее.

Досье команды

Прозвище: зеленые, орлы пустыни

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 51

Главные достижения: серебряные призеры Кубка конфедераций (1992)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Саудовская сборная редкий участник международных турниров. Впервые представитель Азии сыграл на чемпионате мира в 1994 году, когда и добыл лучший результат - выход в плей-офф.

Количество мундиалей: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022)

Лучший результат: 1/8 финала (1994)

Легенды сборной: Сборная Саудовской Аравии мало кому знакома в Европе, если только не экспертам или персональным фанатам. Несмотря на это, никто не отнимает того, что у команды есть свои легенды, а именно: Мухаммад Ад-Даайя, который с 1993 по 2006 год защищал ворота сборной, - 178 сыгранных игр.

В атаке же себя отлично проявил Маджид Абдулла, который сыграл за сборную 116 игр, в которых забил 72 гола.

Как прошли на ЧМ-2022?

Сборная Саудовской Аравии стартовала со второго этапа квалификации среди представителей Азии. Старт выдался очень успешным, ведь команде удалось занять первое место, набрав 20 очков из 24 возможных.

В третьем раунде отбора саудиты также проявили себя, удивив многих. Им удалось опередить Японию в группе, которая стала второй, и Австралию, которая лишь через дополнительные игры пробилась на ЧМ. За десть игр сборная Саудовской Аравии набрала 23 очка, что позволило выиграть им квалификацию.

Весь состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Главная звезда: Салех Аль-Шехри - надежда сборной перед стартом международного турнира. В последних встречах он много забивал, чем помогал команде добывать победы. Так что его умения должно помочь команде.

За кем стоит следить: У саудитов достаточно опытная команда, но присутствуют и молодые иконавцы. Одним из таких является нападающий Фирас Ал-Бурайкан, в 22 года довольно часто выходящий на поле в составе своей сборной.

Полная заявка будет названа немного позже

Шансы на победу Саудовской Аравии в турнире

Саудовская Аравия попала в группу, где им предстоит сыграть с сильными соперниками - Аргентина, Мексика и Польша. На фоне всех соперников - саудиты аутсайдеры.

Невероятным успехом для саудитов будет, если они смогут выйти в плей-офф чемпионата мира, где они играли лишь раз в истории. Но, стоит признать, что это будет чудом, если получится.

Расписание матчей сборной Саудовской Аравии

на Чемпионате Мира 2022

Группа С

22 ноября, 12:00, Аргентина – Саудовская Аравия

26 ноября, 15:00, Польша – Саудовская Аравия

30 ноября, 21:00, Саудовская Аравия - Мексика