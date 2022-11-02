Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Польши на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Участие в турнире примет сборная Польша, которая прошла длительную квалификацию, дабы попасть на мундиаль.

Поляки попали в одну группу, где присутствуют сборные Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии. Так что будет очень интересно посмотреть на игру европейской команды в матчах против представителей других конфедераций.

Досье команды

Прозвище: Бело-красные, белые орлы

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 26

Главные достижения: бронзовые призеры чемпионата мира (1974, 1982); чемпионы Олимпийских игр (1972), серебряные призеры Олимпиады (1976, 1992).

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Польская сборная нестабильный участник международных турниров. В активе поляков всего лишь семь чемпионатов мира, а впервые сыграли в 1938 году.

Количество мундиалей: 9 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018, 2022)

Лучший результат: бронзовые медали (1974, 1982).

Легенды сборной: несомненно, лучшим футболистом польской сборной является Роберт Левандовски, который лидирует в списке лучших бомбардиров и футболистов с наибольшим количеством игр (76 голов и 134 матча).

В прошлом лидерство в составе сборной Польши на себя брали Михал Жевлаков (102 матча и 3 гола), Гжегож Лято (100 матчей и 40 голов) и Казимеж Дейна (97 игр и 41 гол), которые в свое время были важной частью команд.

Как прошли на ЧМ-2022?

Сборная Польши в квалификации выступала в одной группе с Англией, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино. В итоге они заняли второе место, набрав 20 очков, что позволило им сыграть в плей-офф отбора.

На первой стадии плей-офф поляки должны были играть со сборной россии, однако тех отстранили от участия из-за полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, в финале квалификации Польша встретилась со сборной Швеции, где была добыта победа - 2:0.

Весь состав сборной Польши на ЧМ-2022

Главная звезда: Роберт Левандовски - надежда польской сборной на предстоящем мундиале. Форвард является лидером на поле и в раздевалке, так что именно вся ставка будет делаться на него.

За кем стоит следить: Помогать звездному форварду будет вся команда, в которой есть как опытные исполнители, так и новые польские надежды. Среди них и Себастиан Шиманьски (Фейеноорд), Никола Залевски (Рома), Каспер Козловски (Виттесс) и другие. Но мы все же надеемся на то, что на чемпионат поедет Томаш Кендзера из Динамо - единстенный представитель УПЛ, который может сыграть на ЧМ-2022.

Полная заявка будет известна позже

Шансы на победу Польши в турнире

Сборная Польши попала в группу, где им предстоит сыграть с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравии. Именно с мексиканцами коллектив Чеслава Михневича будет бороться за вторую строчку, которое дает возможность сыграть в плей-офф.

Поляки умеют удивлять, но не стоит ожидать повторения того, что они выиграют медали. Успехом можно будет считать выход в плей-офф, где они не были с 1986 года.

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Расписание матчей сборной Польши

на Чемпионате Мира 2022

Группа С

22 ноября, 18:00, Мексика – Польша

26 ноября, 15:00, Польша – Саудовская Аравия

30 ноября, 21:00, Польша - Аргентина