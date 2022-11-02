Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Участие в турнире примет сборная Польша, которая прошла длительную квалификацию, дабы попасть на мундиаль.
Поляки попали в одну группу, где присутствуют сборные Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии. Так что будет очень интересно посмотреть на игру европейской команды в матчах против представителей других конфедераций.
Досье команды
Прозвище: Бело-красные, белые орлы
Конфедерация: УЕФА
Рейтинг ФИФА: 26
Главные достижения: бронзовые призеры чемпионата мира (1974, 1982); чемпионы Олимпийских игр (1972), серебряные призеры Олимпиады (1976, 1992).
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Польская сборная нестабильный участник международных турниров. В активе поляков всего лишь семь чемпионатов мира, а впервые сыграли в 1938 году.
- Количество мундиалей: 9 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018, 2022)
- Лучший результат: бронзовые медали (1974, 1982).
Легенды сборной: несомненно, лучшим футболистом польской сборной является Роберт Левандовски, который лидирует в списке лучших бомбардиров и футболистов с наибольшим количеством игр (76 голов и 134 матча).
В прошлом лидерство в составе сборной Польши на себя брали Михал Жевлаков (102 матча и 3 гола), Гжегож Лято (100 матчей и 40 голов) и Казимеж Дейна (97 игр и 41 гол), которые в свое время были важной частью команд.
Как прошли на ЧМ-2022?
Сборная Польши в квалификации выступала в одной группе с Англией, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино. В итоге они заняли второе место, набрав 20 очков, что позволило им сыграть в плей-офф отбора.
На первой стадии плей-офф поляки должны были играть со сборной россии, однако тех отстранили от участия из-за полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, в финале квалификации Польша встретилась со сборной Швеции, где была добыта победа - 2:0.
Весь состав сборной Польши на ЧМ-2022
Главная звезда: Роберт Левандовски - надежда польской сборной на предстоящем мундиале. Форвард является лидером на поле и в раздевалке, так что именно вся ставка будет делаться на него.
За кем стоит следить: Помогать звездному форварду будет вся команда, в которой есть как опытные исполнители, так и новые польские надежды. Среди них и Себастиан Шиманьски (Фейеноорд), Никола Залевски (Рома), Каспер Козловски (Виттесс) и другие. Но мы все же надеемся на то, что на чемпионат поедет Томаш Кендзера из Динамо - единстенный представитель УПЛ, который может сыграть на ЧМ-2022.
Полная заявка будет известна позже
Шансы на победу Польши в турнире
Сборная Польши попала в группу, где им предстоит сыграть с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравии. Именно с мексиканцами коллектив Чеслава Михневича будет бороться за вторую строчку, которое дает возможность сыграть в плей-офф.
Поляки умеют удивлять, но не стоит ожидать повторения того, что они выиграют медали. Успехом можно будет считать выход в плей-офф, где они не были с 1986 года.
Расписание матчей сборной Польши
на Чемпионате Мира 2022
Группа С
22 ноября, 18:00, Мексика – Польша
26 ноября, 15:00, Польша – Саудовская Аравия
30 ноября, 21:00, Польша - Аргентина