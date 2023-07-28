Судьи АПЛ будут компенсировать время так же, как это было на ЧМ-2022

Стоит готовиться к тому, что команды будут доигрывать по десять минут в каждом тайме.

Чемпионат мира 2022 года запомнился не только местом и временем проведения, но и тем, как долго длились матчи.

ФИФА решила поэкспериментировать, дав указания арбитрам добавлять время за каждую паузу. В итоге это привело к тому, что даже в первом тайме команды играли дополнительные 7-10 минут, что заметно увеличило общее время поединка.

Как сообщает Football Tweet со ссылкой на The Guardian, в попытках остановить потерю чистого игрового времени, руководство Английской Премьер-лиги решило пойти на аналогичный шаг.

Так, в следующем сезоне английские судьи будут компенсировать время, потерянное на празднования гола, штрафных ударах и пенальти.

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Теоретически матчи могут длиться столько же, сколько и игры ЧМ-2022. В прошлом сезоне среднее игровое время в матче АПЛ составило 54 минуты 49 секунд.

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