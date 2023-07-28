Арсенал установил статую своего легендарного тренера

Лондонский Арсенал официально открыл статую Арсена Венгера возле стадиона Эмирейтс.

Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год, трижды выиграл АПЛ, включая сезон-2003/04, когда команда не проиграла ни одного матча, и по семь раз Кубок и Суперкубок Англии.

Скульптор Джим Гай взял за основу фигура Венгера с трофеем АПЛ, она сделана полностью из бронзы, высотой в 3.5 метра и весом около полутонны.

Отметим, что Арсен Венгер присоеднился к клубу легенд Арсенала, чьи достижениями были увековечены статуями. Возле стадиона также есть изваяния Тони Адамса, Денниса Бергкампа, Герберта Чепмена, Кена Фрайара и Тьерри Анри.

Открытие статуи клуб также отметил роликом в социальных сетях, где вспоминались заслуги Венгера.

Ранее, напомним, экс-игрок Манчестер Юнайтед призвал Глейзеров продать клуб.

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