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Месси: Выиграв чемпионат мира, я гораздо меньше думаю о Золотом мяче

Одноклубник Сергея Кривцова не сильно расстроится, если не сможет выиграть свою восьмую награду.
Сегодня, 09:31
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

После того, как сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира-2022, многие заговорили о том, что Лионель Месси стал главным претендентом на победу в борьбе за Золотой мяч.

Однако самого форварда Интер Майами данная награда теперь не сильно интересует, ведь он добился своей главной цели - выиграть мундиаль.

"Вы можете себе представить, что после победы на чемпионате мира, чего мне так не хватало, я гораздо меньше думаю о Золотом мяче", - цитирует аргентинца Bleacher Report.

"Кубок мира был моим самым большим призом. Сейчас я наслаждаюсь моментом и, честно говоря, не думаю об этом. Если я выиграю, хорошо, а если нет, то ничего не произойдет".

Напомним, что Лионель Месси был назван одним из трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии УЕФА.

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