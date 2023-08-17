УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
Непростой выбор.
УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза.
В тройку вошли нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд и его одноклубник Кевин Де Брюйне, а также игрок Интер Майами Лионель Месси.
За выбор ответственны тренера клубов, игравших в еврокубках, тренеры сборных и группа специально отобранных журналистов.
Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее также сообщалось, что Интер готовится перехватить игрока у МЮ.
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