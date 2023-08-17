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УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года

Непростой выбор.
Сегодня, 15:58
Претенденты по версии УЕФА / UEFA.COM
Претенденты по версии УЕФА / UEFA.COM

УЕФА объявил финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23 по версии союза.

В тройку вошли нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд и его одноклубник Кевин Де Брюйне, а также игрок Интер Майами Лионель Месси.

За выбор ответственны тренера клубов, игравших в еврокубках, тренеры сборных и группа специально отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Интер готовится перехватить игрока у МЮ.

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