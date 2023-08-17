Интер может перехватить игрока у МЮ

Защитник Баварии Бенджамен Павар стал целью для миланского Интера, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что француз был основной целью для Эрика тен Хага, однако теперь, когда трансфер Магуайра сорвался, МЮ не спешит делать предложение.

И теперь Интер планируют в ближайшее время начать переговоры по трансферу француза.

Кроме того Павар также входит в шорт-лист Арсенала, как одна из замен травмированному Тимберу.

Ранее также Микель Артета обвинил в многчисленных травмах слишком плотный календарь.

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