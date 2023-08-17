iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер может перехватить игрока у МЮ

Павар интересует ряд европейских клубов.
Сегодня, 15:08
Бенджамен Павар / Getty Images
Бенджамен Павар / Getty Images

Защитник Баварии Бенджамен Павар стал целью для миланского Интера, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что француз был основной целью для Эрика тен Хага, однако теперь, когда трансфер Магуайра сорвался, МЮ не спешит делать предложение.

И теперь Интер планируют в ближайшее время начать переговоры по трансферу француза.

Кроме того Павар также входит в шорт-лист Арсенала, как одна из замен травмированному Тимберу.

Ранее также Микель Артета обвинил в многчисленных травмах слишком плотный календарь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Интер Милан Бенджамен Павар

Статьи по теме

Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ
Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о расследовании по делу Гринвуда
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль проявляют интерес к хавбеку Баварии Манчестер Юнайтед и Ливерпуль проявляют интерес к хавбеку Баварии
Трансфер Де Хеа в Баварию зависит от Манчестер Сити Трансфер Де Хеа в Баварию зависит от Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:22
УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего тренера сезона
Бокс16:12
"Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера
Европа15:58
УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего игрока года
Европа15:38
"Чувствует себя очень хорошо": Тренер Арсенала сообщил, когда Зинченко вернется после травмы
Европа15:30
Экс-хавбек Арсенала вернулся в родной клуб
Лига Европы15:10
Днепр-1 - Славия: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Европа15:08
Интер может перехватить игрока у МЮ
Европа15:00
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:50
Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Другие14:45
ХИТ - Кардинал Ровно: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK