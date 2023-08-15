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Экс-капитан МЮ останется в клубе

Клуб отказался выплатить Магуайру компенсацию.
Сегодня, 12:52
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Сделка между МЮ и Вест Хэмом по Харри Магуайру сорвалась, пишет The Guardian.

Лондонский клуб согласовал трансфер защитникка за 30 млн фунтов, "молотобойцам" оставалось подождать, пока Харри согласует свой уход с МЮ.

Защитник хотел получить зарплатную компенсации от клуба в размере примерно 7 млн фунтов. МЮ отказался выплачивать эту сумму защитнику.

Таким образом в данный момент сделка полностью заморожена, однако есть некоторые шансы, что Харри все же присоединится к Вест Хэму этим летом.

Ранее, напомним, лондонский Челси побил рекорд трансферов в АПЛ.

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