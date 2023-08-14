Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона
Лондонский Челси побил трансферный рекорд АПЛ, приобретя лидера Брайтона.
Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Мойзес Кайседо. Сумма трансфера составил 115 млн фунтов.
Контракт с футболистом подписан до 2031 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения неизвестны.
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Отметим, что эквадорца представили видео с его мамой, которое отсылается на фото сделанное еще во времена игры Мойзеса за местный Индепендьенте Дель Валье.
It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023
Ранее рекорд также принадлежал лондонцам. Они установили его, приобретя Энцо Фернандеса за 110 млн фунтов всего полгода назад.
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