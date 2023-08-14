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Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона

Мойзеса Кайседо представили милым видео с его мамой.
Сегодня, 20:55
Мойзес Кайседо
Мойзес Кайседо

Лондонский Челси побил трансферный рекорд АПЛ, приобретя лидера Брайтона.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Мойзес Кайседо. Сумма трансфера составил 115 млн фунтов.

Контракт с футболистом подписан до 2031 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения неизвестны.

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Отметим, что эквадорца представили видео с его мамой, которое отсылается на фото сделанное еще во времена игры Мойзеса за местный Индепендьенте Дель Валье.

Ранее рекорд также принадлежал лондонцам. Они установили его, приобретя Энцо Фернандеса за 110 млн фунтов всего полгода назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мойзес Кайседо

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