Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона

Мойзеса Кайседо представили милым видео с его мамой.

Лондонский Челси побил трансферный рекорд АПЛ, приобретя лидера Брайтона.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перешел Мойзес Кайседо. Сумма трансфера составил 115 млн фунтов.

Контракт с футболистом подписан до 2031 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения неизвестны.

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Отметим, что эквадорца представили видео с его мамой, которое отсылается на фото сделанное еще во времена игры Мойзеса за местный Индепендьенте Дель Валье.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Ранее рекорд также принадлежал лондонцам. Они установили его, приобретя Энцо Фернандеса за 110 млн фунтов всего полгода назад.

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