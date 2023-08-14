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Бельгийский талант перейдет в Челси

Ромео Лавия выбрал Лондон вместо Ливерпуля.
Сегодня, 19:43
Ромео Лавия
Ромео Лавия

Еще одна трансферная битва между Челси и Ливерпулем развернулась в пользу "синих".

Как сообщает Давид Орнштейн, то. что мерсисайдцы решили перебить предложение лондонцев по Ромео Лавии не помогло им переиграть соперника в борьбе за игрока.

Бельгийский хавбек выбрал Челси. Сумма трансфера составит более 50 млн фунтов, включая бонусы. Вскоре ожидается официальное предложение.

Журналист Саша Тавольери отмечает, что на решение Лавии повлияли условия, которые предложили боссы столичного клуба. По сравнению с предложением Ливерпуля у Ромео будет более длительный срок контракта и большая зарплата.

Отметим, что ранее коллектив Маурисио Почеттино выиграл борьбу за Мойзеса Кайседо из Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси саутгемптон Ромео Лавия

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