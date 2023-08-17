Артета обвинил календарь в травме новичка Арсенала

Микель Артета заявил, что огромное количество травм на старте сезона связано с плотным календарем.

Напомним, ранее Юрриен Тимбер получил тяжелую травму.

Испанец убежден, что в огромном количестве травм на старте текущего сезона виноват слишком плотный календарь.

"Травмы Буэндиа, Куртуа, Милитао. Что-то здесь есть. Эти матчи, турне, чемпионат мира в январе, то, это, еще игры сборных. Это много. Это слишком для игроков.

Это невероятно сложно. Лучше просто не смотреть на календарь ближайших полутора лет, потому что это невероятно.

Я не знаю, кому нужно говорить об этом, но есть большие опасения по этому поводу", – приводит слова тренера Арсенала Football London.

Ранее также стало известно, почему Лавиа в итоге предпочел Челси.

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