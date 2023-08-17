iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, почему хавбек Саутгемптона отказал Ливерпулю

Мерсисайдский клуб обидел игрока.
Сегодня, 10:37
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Действия Ливерпуля привели к тому, что Ромео Лавиа предпочел Челси, утверждает The Athletic.

Ранее, напомним, стало известно, что бельгийский хавбек присоединится к Челси за 58 млн фунтов.

Ливерпуль долгое время вел переговоры с Лавиа и Саутгемптоном, но в итоге проиграл. Игрок предпочел перейти в Челси за-за того, как повели себя мерсисайдцы.

После того, как "святые" отклонили три предложения Ливерпуля, клуб неожиданно сделал 100-миллионное предложение по Кайседо.

Это заставило Лавиа, который все это время ждал своего перехода к мерсисайдцам, почувствовать себя вторым номером и запасным вариантом. Именно поэтому он решил все же присоединится к "синим".

Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Ромео Лавиа

Статьи по теме

Ливерпуль не намерен отпускать своих лидеров в Саудовскую Аравию Ливерпуль не намерен отпускать своих лидеров в Саудовскую Аравию
Ливерпуль подпишет капитана сборной Японии Ливерпуль подпишет капитана сборной Японии
Ливерпуль близок к подписанию опытного хавбека Ливерпуль близок к подписанию опытного хавбека
Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ Ливерпуль может перехватить трансферную цель МЮ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа13:27
Ньюкасл подпишет воспитанника Челси
Лига конференций13:05
Динамо - Арис: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа12:57
Артета обвинил календарь в травме новичка Арсенала
Европа12:55
Бывший клуб Шевченко работает над арендой Малиновского
Бокс12:28
Сауль Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом
Европа12:24
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа12:21
Милан представил необычный третий комплект формы
Другие страны12:00
Вторая молодость GOATов: Месси и Роналду проводят невероятный месяц
Киберспорт12:00
Gamers8 2023: 9INE сыграют с G2, FaZe - VP
Европа11:59
Ювентус сделает предложение по лидеру Сассуоло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK