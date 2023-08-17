Стало известно, почему хавбек Саутгемптона отказал Ливерпулю

Действия Ливерпуля привели к тому, что Ромео Лавиа предпочел Челси, утверждает The Athletic.

Ранее, напомним, стало известно, что бельгийский хавбек присоединится к Челси за 58 млн фунтов.

Ливерпуль долгое время вел переговоры с Лавиа и Саутгемптоном, но в итоге проиграл. Игрок предпочел перейти в Челси за-за того, как повели себя мерсисайдцы.

После того, как "святые" отклонили три предложения Ливерпуля, клуб неожиданно сделал 100-миллионное предложение по Кайседо.

Это заставило Лавиа, который все это время ждал своего перехода к мерсисайдцам, почувствовать себя вторым номером и запасным вариантом. Именно поэтому он решил все же присоединится к "синим".

Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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