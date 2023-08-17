Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА 16.08.2023
В рамках матча за Суперкубок УЕФА встретились Манчестер Сити и Севилья.
Испанский коллектив открыл счет в матче. На 25 минуте Маркос Акунья пасом нашел Юссефа Эн-Несири, который открыл счет в матче.
Во втором тайме "горожане" смогли восстановить паритет в счете. Помог этому случиться воспитанник Ман Сити Коул Палмер.
На этом команды ограничились в основное время. Согласно регламенту турнира дальше нас ждала серия пенальти.
Послематчевые 11-метровые лучше удались коллективу Пепу Гвардиолы, который и стал обладателем трофея.
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Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Севилья
Манчестер Сити - Севилья 1:1 (по пен. 5:4)
Голы: Палмер, 63 - Эн Несири, 25.
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 5 - 14
Атаки: 158 - 46
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке - Ковачич, Родри, Палмер (Альварес, 85), Фоден, Грилиш - Холанд.
Севилья: Бунуу - Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья - Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес (Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3) - Эн Несири (Мир, 90+3).
Предупреждения: Баде, Ламела, Санчес.
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