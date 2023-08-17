Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА 16.08.2023

В рамках матча за Суперкубок УЕФА встретились Манчестер Сити и Севилья.

Испанский коллектив открыл счет в матче. На 25 минуте Маркос Акунья пасом нашел Юссефа Эн-Несири, который открыл счет в матче.

Во втором тайме "горожане" смогли восстановить паритет в счете. Помог этому случиться воспитанник Ман Сити Коул Палмер.

На этом команды ограничились в основное время. Согласно регламенту турнира дальше нас ждала серия пенальти.

Послематчевые 11-метровые лучше удались коллективу Пепу Гвардиолы, который и стал обладателем трофея.

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Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Севилья

Манчестер Сити - Севилья 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Палмер, 63 - Эн Несири, 25.

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 23 - 8

Удары в створ: 7 - 4

Фолы: 5 - 14

Атаки: 158 - 46

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке - Ковачич, Родри, Палмер (Альварес, 85), Фоден, Грилиш - Холанд.

Севилья: Бунуу - Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья - Жордан, Ракитич, Окампос, Торрес (Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3) - Эн Несири (Мир, 90+3).

Предупреждения: Баде, Ламела, Санчес.

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