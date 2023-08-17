Гвардиола установил очередной тренерский рекорд

Испанец - первый, кто выиграл Суперкубок УЕФА с тремя командами.

В рамках Суперкубка УЕФА Манчестер Сити по пенальти обыграл Севилью.

Таким образом, триумф "горожан" помог их тренеру Пепу Гвардиоле установить уникальное достижение. Специалист стал первым, кто выиграл этот трофей с тремя разными командами.

Испанец дважды брал Суперкубок УЕФА с Барселоной в сезонах-09/10 и 11/12, а также с Баварией в сезоне-13/14.

Отметим, что также Пеп сравнялся по количеству завоеваных Суперкубков УЕФА с Карло Анчелотти, команды которого также побеждали в этом турнире четырежды.

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