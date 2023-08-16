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Стало известно, сколько Челси заплатит за талантливого хавбека Саутгемптона

Бельгиец обойдется чуть более 50 млн фунтов.
Сегодня, 09:52
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Полузащитник Саутгемптона Ромео Лавиа продолжит карьеру в Челси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонцы заплатят "святым" за 19-летнего игрока сборной Бельгии 53 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

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До конца недели футболист пройдет медосмотр для официального перехода в стан "синих". С самим футболистом был согласован 5-летний контракт с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне на счету Лавиа один гол в 29 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси саутгемптон Ромео Лавиа

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