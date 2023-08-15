Челси активировал опцию выкупа контракта вингера Кристал Пэлас

Очередной игрок атаки в ближайшее время пополнит состав команды Маурисио Почеттино.

В связи с травмой Кристофера Нкунку Челси вновь вышел на трансферный рынок в поисках вингера.

Так, по информации Фабрицио Романо, "пенсионеры" подпишут игрока Кристал Пэлас Майкла Олисе.

Лондонский коллектив активировал опцию выкупа контракта 21-летнего француза - его трансфер обойдется в 35 миллионов фунтов.

Несмотря на все предыдущие опровержения, данная опция все же присутствовала в контракте игрока молодежной сборной Франции.

Олисе уже дал свое согласие на переход в команду Михаила Мудрика. Теперь стороны должны согласовать условия личного контракта.

Майкл Олисе присоединился к Кристал Пэлас летом 2021 года, перейдя из Рединга за 9,3 миллиона евро. За это время он провел в составе "орлов" 71 матч, в которых отметился 6 голами и 19 результативными передачами.

Напомним, что Челси побил рекордный трансфер Английской Премьер-лиги, выиграв у Ливерпуля борьбу за хавбека Брайтона Мойзеса Кайседо.

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