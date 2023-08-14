Новичок Арсенала может вылететь на долгий срок

Лондонский Арсенал уже на старте чемпионата Англии начинает нести серьезные кадровые потери.

Как сообщают многочисленные английские источники, травма Юрриена Тимбера может получиться более серьезной, чем ожидалось. Нидерландец, вероятно, вылетел на длительный срок.

Отметим, что защитник получил повреждение в первом тайме матча против Ноттингема. Футболист вышел на второй тайм, но покинул поле через пару минут после его начала.

Напомним, ранее сообщалось, что будущий новичок "канониров" попал в неловкую ситуацию.

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