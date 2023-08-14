iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Арсенала может вылететь на долгий срок

Карьера Юрриена Тимбера в стане "канониров" началась не лучшим образом.
Сегодня, 20:18
Юрриен Тимбер
Юрриен Тимбер

Лондонский Арсенал уже на старте чемпионата Англии начинает нести серьезные кадровые потери.

Как сообщают многочисленные английские источники, травма Юрриена Тимбера может получиться более серьезной, чем ожидалось. Нидерландец, вероятно, вылетел на длительный срок.

Отметим, что защитник получил повреждение в первом тайме матча против Ноттингема. Футболист вышел на второй тайм, но покинул поле через пару минут после его начала.

Напомним, ранее сообщалось, что будущий новичок "канониров" попал в неловкую ситуацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Юрриен Тимбер

Статьи по теме

Арсенал без Зинченко переиграл Ноттингем Арсенал без Зинченко переиграл Ноттингем
Неловкая ситуация: татуировка будущего новичка Арсенала вряд ли понравится фанатам "канониров" Неловкая ситуация: татуировка будущего новичка Арсенала вряд ли понравится фанатам "канониров"
Зинченко может продолжить карьеру в Серии А Зинченко может продолжить карьеру в Серии А
Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина21:12
Лучший тренер тура УПЛ: невероятная форма Руха принесла награду Пономареву
Олимпийские виды20:58
Украина может не выступить на Олимпиаде из-за россии и белоруси
Футбол20:55
Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона
Украина20:47
Лучший игрок тура УПЛ: Бандура забрал победу в номинации
20:40
Дебютант Лиги чемпионов подпишет игрока сборной Германии
Европа20:25
Рома близка к подписанию сразу двух футболистов ПСЖ
Футбол20:18
Новичок Арсенала может вылететь на долгий срок
Украина19:51
Бомбардиры УПЛ: Траоре врывается в гонку
Футбол19:43
Бельгийский талант перейдет в Челси
Украина19:39
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK