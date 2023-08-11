Неловкая ситуация: татуировка будущего новичка Арсенала вряд ли понравится фанатам "канониров"
В ближайшее время голкипер Брентфорда Давид Райя должен пополнить состав Арсенала.
За трансфер 27-летнего испанца "канониры" заплатят примерно 30 миллионов евро + "пчелы" смогут рассчитывать на бонусы.
Однако у фанатов Арсенала данный переход может вызвать двоякие чувства. С одной стороны они получат одного из лучших вратарей прошлого сезона, но с другой он может вытеснить из основы Аарона Рамсдейла, который считается одним из главных любимчиков болельщиков.
При этом у него есть татуировка, которая вряд ли их обрадует.
Дело в том, что у него на шее набита дата "13.08.21" - именно в тот день Брентфорд провел свой первый матч в рамках АПЛ.
И так уж получилось, что в той встрече команда Томаса Франка обыграла именно Арсенал со счетом 2:0, а Райя решил сразу же увековечить это событие на своей шее.
Ранее вингер лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли благодаря популярному тикток-фильтру провел альтернативную карьеру, побывав в составе луганской Зари.
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