Арсенал подпишет вратаря сборной Испании

Лондонский Арсенал усилит свою вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" договорились о трансфере Давида Райи из Брентфорда. Сумма трансфера составит 30 млн евро с учетом бонусов.

Испанец подпишет со столичной командой контракт на пять лет. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.

Журналист отмечает, что позже на этой неделе вратарь пройдет медосмотр, а затем о трансфере объявят официально.

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