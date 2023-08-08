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Арсенал подпишет вратаря сборной Испании

Давид Райа подпишет с "канонирами" долгосрочный контракт.
Сегодня, 19:48
Давид Райа
Давид Райа

Лондонский Арсенал усилит свою вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" договорились о трансфере Давида Райи из Брентфорда. Сумма трансфера составит 30 млн евро с учетом бонусов.

Испанец подпишет со столичной командой контракт на пять лет. Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.

Журналист отмечает, что позже на этой неделе вратарь пройдет медосмотр, а затем о трансфере объявят официально.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Давид Райя

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