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"Легенда луганской Зари": Вингер Арсенала примерил на себя популярный тикток-фильтр

Габриэль Мартинелли посвятил несколько лет "своей карьеры" луганскому клубу.
Сегодня, 14:44
Габриэль Мартинелли / Getty Images
Габриэль Мартинелли / Getty Images

Вингер лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли примерил на себя популярный тикток-фильтр, суть которого заключается в том, чтобы просимулировать карьеру футболиста в одном или нескольких клубах.

Начать бразильцу выпало в луганской Заре, в которой он "играл" с 16 до 26 лет и отклонил за это время предложения в частности от Бохума, Штутгарта и Осера. На пике Габриэль все же перебрался в РБ Зальбург, а затем и в Бенфику.  

"Повесить бутсы на гвоздь" Мартинелли решил в Панатинаикосе, а напоследок стал тренером мексиканского Монтеррея.

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За "свою карьеру" футболист отдал 53 ассиста, забил 833 гола, получил 33 желтые и 9 красных карточек, а также 6 раз становился чемпионом страны, завоевал 4 ЛЧ, 3 чемпионата мира и 2 Золотых Мяча.

В реальном футболе у Габриэля пока нет таких успехов, та и в Заре он не играл, но все впереди, в частности, впереди матч первого тура АПЛ, где его Арсенал сыграет против Ноттингем Форрест уже 12 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Габриэл Мартинелли

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"Легенда луганской Зари": Вингер Арсенала примерил на себя популярный тикток-фильтр
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