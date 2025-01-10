Икарди показал свою новую девушку после разрыва с Вандой Нарой

Нападающий турецкого Галатасарая Мауро Икарди положил край спекуляциям и домыслам по поводу своей личной жизни, показав свою новую возлюбленную.

После разрыва с Вандой Нарой 31-летний футболист, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, подтвердил, что пребывает в отношениях с аргентинской актрисой, певицей и моделью Чиной Суарес.

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Совместные фото со своей новой девушкой игрок опубликовал в Instagram.

"Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда их ждешь меньше всего... Кто знает... Это вопрос судьбы... Той судьбы, которая всегда находит способ свести двух людей вместе, независимо от того, сколько времени прошло и сколько существует дорог, которые ты проходишь... Потому что есть встречи, которые, кажется, написаны на звездах, те, на которые мы смотрели каждую ночь, когда были детьми, сопровождали их, и мы мечтали о стольких вещах... Сегодня мне больше не нужны никакие знаки... Я знаю, что с тобой я там, где мне следует быть", - написал Икарди в соцсети.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара удивила очередной интимной фотосессией.

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