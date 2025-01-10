iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Икарди показал свою новую девушку после разрыва с Вандой Нарой

Футболист подтвердил отношения с аргентинской актрисой.
Сегодня, 00:38
Мауро Икарди и Чина Суарес / instagram.com/mauroicardi
Мауро Икарди и Чина Суарес / instagram.com/mauroicardi

Нападающий турецкого Галатасарая Мауро Икарди положил край спекуляциям и домыслам по поводу своей личной жизни, показав свою новую возлюбленную.

После разрыва с Вандой Нарой 31-летний футболист, который сейчас восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, подтвердил, что пребывает в отношениях с аргентинской актрисой, певицей и моделью Чиной Суарес.

Читай также: " Я отдала этому мужчине лучшие годы": Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди

Совместные фото со своей новой девушкой игрок опубликовал в Instagram.

"Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда их ждешь меньше всего... Кто знает... Это вопрос судьбы... Той судьбы, которая всегда находит способ свести двух людей вместе, независимо от того, сколько времени прошло и сколько существует дорог, которые ты проходишь... Потому что есть встречи, которые, кажется, написаны на звездах, те, на которые мы смотрели каждую ночь, когда были детьми, сопровождали их, и мы мечтали о стольких вещах... Сегодня мне больше не нужны никакие знаки... Я знаю, что с тобой я там, где мне следует быть", - написал Икарди в соцсети.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара удивила очередной интимной фотосессией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Мауро Икарди Ванда Нара

Статьи по теме

Игрокам Галатасарая пообещали внушительный бонус за победы над Динамо и Аяксом в Лиге Европы Игрокам Галатасарая пообещали внушительный бонус за победы над Динамо и Аяксом в Лиге Европы
Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком
Турецкий гранд нацелился на звездного одноклубника Довбика Турецкий гранд нацелился на звездного одноклубника Довбика
Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо Один из лидеров Галатасарая не сыграет против Динамо
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс01:05
Паркер объяснил, почему может одолеть Дюбуа
Европа00:38
Икарди показал свою новую девушку после разрыва с Вандой Нарой
Вчера, 23:59
Европа23:59
Эвертон с Миколенко справился с представителем третьего дивизиона в Кубке Англии
Европа23:35
Манчестер Сити готовит многомиллионный трансфер египетского нападающего
Европа22:58
Реал пробился в финал Суперкубка Испании, разгромив Мальорку
Бокс22:25
"С удовольствием посмотрел бы": Экс-промоутер Кличко подобрал соперника для Усика
Европа21:41
Ювентус договорился о переходе защитника Барселоны
Киберспорт21:20
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jL занял пятое место в рейтинге
Бокс20:59
Мунгия проведет реванш с Сурасом после сенсационного поражения
Европа20:25
Лунин остался в запасе Реала на матч Суперкубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK