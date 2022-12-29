Красавица, модель и бухгалтер: Познакомьтесь с возлюбленной новичка Ливерпуля

Коди Гакпо будет выступать за английский клуб, зная, что его любимая рядом.

Английский Ливерпуль официально объявил о подписании вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Стороны заключили контракт на пять с половиной лет, а "мерсисайдцы" заплатили за игрока около 40 миллионов евро.

Гакпо отправится в Ливерпуль вместе со своей возлюбленной Ноа ван дер Бий. Футболист встречается с моделью с декабря 2020 года.

Девушка настолько преданна Коди, что посещала его матчи в чемпионате Нидерландов.

Также Ноа ван дер Бий была стимулом для Гакпо на чемпионате мира в Катаре, где сборная Нидерландов вылетала на стадии 1/4 финала.

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Стоит отметить, что девушка работает младшим бухгалтером в Cachet Models, куда устроилась после окончания учебы в Университете прикладных наук Аванс.

Ноа ван дер Бий активно ведет социальные сети, где публикует фотографии с поездок, путешествий и модельные снимки.

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