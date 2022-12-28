Ливерпуль объявил о подписании одного из героев ЧМ-2022

Мерсисайдский Ливерпуль объявил о подписании нидерландского вингера Коди Гакпо.

Футболист подписал с "красными" контракт на 5 с половиной лет. Его зарплата по информации СМИ, будет составлять 120 тысяч фунтов.

Гакпо перешел в стан английского топ-клуба из нидерландского ПСВ. Сумма трансфера составила 42 млн евро + 13 млн евро бонусами.

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Стоит отметить, что это вторая самая крупная продажа в истории клуба из Эйндховена. Лишь Ирвинг Лосано оставил позади 23-летнего футболиста.

В текущем сезоне Эредивизи нидерландец оформил 9 голов и 12 ассистов в 14 поединках.