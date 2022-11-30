Герой групового етапу: 10 фактів про Коді Гакпо

Коді Гакпо – герой групового етапу на ЧС-2022 у Катарі. Головні факти про футболіста та його життя

В Катаре активно проходит групповой этап Чемпионата мира-2022 по футболу. Главным открытием этой стадии турнира, как минимум в квартете A, является нидерландец Коди Гакпо. Футболист забивал во всех матчах своей команды на групповом этапе.

23-летний вингер пока мало известен широкой публике, поэтому редакция ISPORT.ua решила познакомить вас с ним поближе.

Топ-10 фактов о Коди Гакпо

Отец Коди родом из Того и имеет ганские корни. Именно в африканской стране он познакомился с мамой футболиста, которая приехала туда на отдых.

Гакпо дебютировал за сборную Нидерландов на Евро-2020, он стал первым с 1980 года игроком, впервые сыгравшим за "оранжевых" на чемпионате Европы.

Первый нидерландец, забивал голы в каждом из своих трех первых матчей на ЧМ. Он сравнялся по количеству голов на мундиалях с Йоханом Кройфом.

Коди имеет старшего на 6 лет брата Сидни и младшего брата Дукферре, также играющих в футбол. Отец Коди был игроком молодежной сборной Того, а мама выступала за сборную Нидерландов по регби.

[[image_tag image_id="9856919" ​​image_size="full" /]] С одноклубником Джорданом Тезе играли вместе за все юниорские команды ПСВ, а также за юношеские, молодежные и даже национальную команды Нидерландов. Сейчас ребятам по 23 года, а они вместе отыграли уже более 150 матчей, считая только команды U17 и старше.

За последний год по версии Transfermark подорожал более чем вдвое – с 22 млн евро до 45 млн евро. Сейчас он самый дорогой игрок не только в ПСВ, а вообще во всем чемпионате Нидерландов. Среди более дорогих нидерландцев - Фрэнки де Йонг, Виджил ван Дейк и Маттийс де Лигт.

Важную роль в становлении Гакпо как футболиста сыграл легендарный форвард "оранжевых" Рууд ван Нистелрой, тренировавший его в молодежке ПСВ, а теперь и в основной команде.

Однако дебютировал во взрослом футболе за эйндховенцев вингер под руководством другого экс-игрока сборной, а именно Марка ван Боммеля.

Начиная с прошлого сезона и по сегодняшний день игрок является капитаном главной команды своего родного клуба несмотря на то, что в составе есть более опытные игроки как Люк де Йонг или Марко ван Гинкель.

Перед поездкой на Мундиаль Гакпо успел дважды подряд стать игроком луны в Эредивизе. В последний раз это удавалось турку Оркуну Когджю в начале этого года. Также это делали Фрэнки де Йонг, Стивен Бергейс и Дониэль Мален.

На ISPORT доступен список лучших бомбардиров чемпионата мира 2022 года в Катаре, в который входит и Гакпо.