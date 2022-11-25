Лучшие бомбардиры ЧМ-2022

Список лучших бомбардиров, кто забил наибольшее количество голов на чемпионате мира в Катаре.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира 2022 года, в рамках которого определится лучшая команда планеты.

Одной из главных интриг, помимо самого чемпионства, будет также и борьба за почетное звание лучшего бомбардира ЧМ-2022.

После первого тура мундіаля было забито 41 гол, по 2,56 мяча за игру. Сразу шесть игроков отметились дублями.

Кто забил больше голов на ЧМ-2022

Ришарилисон (Бразилия) – 2 Эннер Валенсия (Эквадор) – 2 Букаой Сака (Англия) – 2 Оливье Жиру (Франция) – 2 Мехди Тареми (Иран) – 2 Ферран Торрес (Испания) – 2

Напомним, что рекордсменов чемпионатов мира по количеству голов является Мирослав Клозе. Немецкий форвард забил 16 мячей на мундиалях и обошел по этому показателю бразильца Роналдо (15).

Больше 10 голов на ЧМ также у Герда Мюллера (Германия, 14), Жуст Фонтена (Франция, 13), Пеле (Бразилия, 12), Сандора Кочиша (Венгрия, 11) и Юргена Клинсманна (Германия, 11).

Рекордный гол Клозе забив в ворота Бразилии

Отметим, что на ЧМ-2018 лучшим бомбардиром стал англичанин Харри Кейн (6 голов), в 2014 с таким же показателем лучшим стал Хамес Родригес, а в ЮАР это звание разделили сразу четыре игрока, забившие по пять голов (Мюллер, Вилья, Снейдер, Форлан).