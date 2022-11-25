iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лучшие бомбардиры ЧМ-2022

Список лучших бомбардиров, кто забил наибольшее количество голов на чемпионате мира в Катаре.
Сегодня, 11:32
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира 2022 года, в рамках которого определится лучшая команда планеты.

Одной из главных интриг, помимо самого чемпионства, будет также и борьба за почетное звание лучшего бомбардира ЧМ-2022.

После первого тура мундіаля было забито 41 гол, по 2,56 мяча за игру. Сразу шесть игроков отметились дублями.

Кто забил больше голов на ЧМ-2022

  1. Ришарилисон (Бразилия) – 2
  2. Эннер Валенсия (Эквадор) – 2
  3. Букаой Сака (Англия) – 2
  4. Оливье Жиру (Франция) – 2
  5. Мехди Тареми (Иран) – 2
  6. Ферран Торрес (Испания) – 2

Напомним, что рекордсменов чемпионатов мира по количеству голов является Мирослав Клозе. Немецкий форвард забил 16 мячей на мундиалях и обошел по этому показателю бразильца Роналдо (15).

Больше 10 голов на ЧМ также у Герда Мюллера (Германия, 14), Жуст Фонтена (Франция, 13), Пеле (Бразилия, 12), Сандора Кочиша (Венгрия, 11) и Юргена Клинсманна (Германия, 11).

Рекордный гол Клозе забив в ворота Бразилии
Рекордный гол Клозе забив в ворота Бразилии

Отметим, что на ЧМ-2018 лучшим бомбардиром стал англичанин Харри Кейн (6 голов), в 2014 с таким же показателем лучшим стал Хамес Родригес, а в ЮАР это звание разделили сразу четыре игрока, забившие по пять голов (Мюллер, Вилья, Снейдер, Форлан).


Статьи по теме

Вратарь сборной Уэльса заработал первую красную на ЧМ-2022 Вратарь сборной Уэльса заработал первую красную на ЧМ-2022
Челси продлил контракт с перспективным защитником Челси продлил контракт с перспективным защитником
Катар - Сенегал: смотреть онлайн трансляцию матча Катар - Сенегал: смотреть онлайн трансляцию матча
Бавария близка к подписанию хавбека РБ Лейпциг Бавария близка к подписанию хавбека РБ Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Сомнительный пенальти на Роналду и троллинг от ганца: видео моментов матча Португалия - Гана
Сомнительный пенальти на Роналду и троллинг от ганца: видео моментов матча Португалия - Гана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

ЧМ-202213:55
Вратарь сборной Уэльса заработал первую красную на ЧМ-2022
Футбол13:23
Челси продлил контракт с перспективным защитником
ЧМ-202212:56
Катар - Сенегал: смотреть онлайн трансляцию матча
Футбол12:30
Бавария близка к подписанию хавбека РБ Лейпциг
ЧМ-202212:06
Лучше так не шутить: Теллес взбесил Фреда, мешая тому играть в Warzone
Европа11:40
Клуб из чемпионата Турции интересуется Бесединым
ЧМ-202211:32
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022
ЧМ-202211:25
Уэльс - Иран: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202211:11
Англия - США: смотреть онлайн трансляцию матча
Теннис11:04
Стали известны полуфиналисты Кубка Дэвиса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK