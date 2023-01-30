Месси - о Кубке мира: Я не мог не поцеловать его, он звал меня

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему поцеловал Кубок мира после финала ЧМ-2022.

"Когда я его увидел, я не мог не сделать этого. Кубок звал меня, говоря: "Вот и все, подойди и возьми меня, теперь ты можешь прикоснуться".

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Я видел, как он сиял, выделяясь на этом прекрасном стадионе, и я, даже не думая, поцеловал его, проходя мимо. Это было мне необходимо", – сказал Месси в интервью Marca.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен 4:2).