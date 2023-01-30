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Месси - о победе на ЧМ-2022: Все было гораздо лучше, чем я представлял

Аргентинец счастлив осуществить давнюю мечту.
Сегодня, 17:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира-2022.

"С того дня все изменилось. Для меня и для всех остальных это было нечто впечатляющее. То, о чем мы так мечтали, сбылось, то, чего я так сильно хотел на протяжении всей своей карьеры, пришло ближе к ее концу. 

Все, что я себе представлял, должно было показаться незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле, и так оно и было. Пережить этот момент рядом с другими людьми, испытать эти чувства, видеть чувства моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, – это было гораздо лучше, чем я себе представлял, а мои представления не были скромными.

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Но на самом все было гораздо лучше", – сказал Месси в эфире Urbana Play.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен 4:2).

В этом сезоне Лионель Месси провел 21 игру за ПСЖ, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

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