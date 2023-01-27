Саудовская лига хочет, чтобы Месси присоединился к Роналду, если он покинет ПСЖ

Аргентинец пока что не определился с планами на будущее.

Саудовская профессиональная лига стремится переманить Лионеля Месси, чтобы он присоединился к Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

Роналду подписал контракт на 2,5 года на сумму 200 миллионов долларов в год с Ан-Насром после того, как он покинул Манчестер Юнайтед.

Соглашение Месси с ПСЖ действует до конца этого сезона, и французский клуб стремится продлить его.

Официальные лица Саудовской профессиональной лиги не скрывают своего желания, чтобы аргентинец играл в их стране. Это желание лишь усилилось после недавнего матча ПСЖ со звездами Ан-Насра и Аль-Хиляля (5:4).

Источники сообщили ESPN, что саудовские клубы получат помощь в подписании лучших игроков из Европы после прибытия Роналду.

Профессиональным клубам Саудовской Аравии разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но ограничение будет увеличено до восьми, чтобы привлечь больше знаменитіх футболистов.