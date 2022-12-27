Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль

Возлюбленная португальца знает как поднять ему настроение.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отправился домой после чемпионата мира, где его команда вылетала на стадии 1/4 финала.

Перед международным турниром 37-летний футболист разорвал контракт с Манчестер Юнайтед, а значит сейчас находится без клуба и в статусе свободного агента.

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес решила поднять настроение своему любимому, сделав подарок на Роджество.

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Девушка в красном эффектном платье подарила Роналду новый суперкар - Rolls-Royce.

Португальский футболист поблагодарил Джорджину за подарок, а также опубликовал пост в Instagram-stories.

"Спасибо, моя любовь!", - написал Роналду.

Отметим, что португалец вместе с Родригес и детьми сразу сели в автомобиль, чтобы насладиться подарком.

Ранее сообщалось, что президент Турции подтвердил, что Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии.