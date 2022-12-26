Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно

Шведский футболист в своем стиле поздравил подписчиков с Рождеством.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил еще в конце прошлого сезона.

41-летний футболист близок к своему возвращению на поле, а значит все больше и больше проводит время в тренировочном зале.

Ибрагимович в Instragram опубликовал фото с боксерского ринга, добавив поздравляющею надпись с Рождеством. Шведский футболист сделал это в своем индвидуальном стиле.

"Счастливого РождеЗтва вам и вашим женам! Чао", - написал Златан, сделав в слове Christmas (Рождество) умышленную ошибку, заменив последнюю букву "S" на "Z".

Таким образом, форвард в очередной раз выделил себя, написав букву "Z", которая первая в его имени - Златан.

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Однако существуют те люди, а именно из страны-террориста, которые считают, что Ибрагимович поддержал россию. Масса людей начали благодарить Ибрагимович за его пост в социальных сетях.

Стоит отметить, что люди из рф начали искажать фамилию шведа и дальше, писав: ИбрагимOVич.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко обратился к российским звездам, опубликовав жуткое видео.