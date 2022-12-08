Стало известно, когда Ибрагимович может вернуться на поле

Шведский футболист хочет помочь команде во второй половине сезона.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может вернуться на поле в ближайшем будущем.

Как сообщает Sky Sport Italia, 41-летний футболист надеется как можно скорее вернуться на футбольное поле.

По информации источника, Ибрагимович хочет возобновит тренировки со своими партнерами по Милану во время сборов в Дубае и надеется вернуться на поле к концу января.

Читай также: Ливерпуль определился с альтернативой дорогостоящему Беллингему

Отмечается, что во время перерыва на чемпионат мира Ибрагимович работал с личным тренером, чтобы набрать форму.

Напомним, Златан отправился на лечение по окончанию прошлого сезона. Суммарно форвард не играет уже шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Милан летом усилится игроком Аталанты.