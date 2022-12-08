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Стало известно, когда Ибрагимович может вернуться на поле

Шведский футболист хочет помочь команде во второй половине сезона.
Сегодня, 11:00
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович может вернуться на поле в ближайшем будущем.

Как сообщает Sky Sport Italia, 41-летний футболист надеется как можно скорее вернуться на футбольное поле.

По информации источника, Ибрагимович хочет возобновит тренировки со своими партнерами по Милану во время сборов в Дубае и надеется вернуться на поле к концу января.

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Отмечается, что во время перерыва на чемпионат мира Ибрагимович работал с личным тренером, чтобы набрать форму.

Напомним, Златан отправился на лечение по окончанию прошлого сезона. Суммарно форвард не играет уже шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Милан летом усилится игроком Аталанты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Златан Ибрагимович

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