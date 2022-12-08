Стало известно, когда Ибрагимович может вернуться на поле
Шведский футболист хочет помочь команде во второй половине сезона.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович может вернуться на поле в ближайшем будущем.
Как сообщает Sky Sport Italia, 41-летний футболист надеется как можно скорее вернуться на футбольное поле.
По информации источника, Ибрагимович хочет возобновит тренировки со своими партнерами по Милану во время сборов в Дубае и надеется вернуться на поле к концу января.
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Отмечается, что во время перерыва на чемпионат мира Ибрагимович работал с личным тренером, чтобы набрать форму.
Напомним, Златан отправился на лечение по окончанию прошлого сезона. Суммарно форвард не играет уже шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что Милан летом усилится игроком Аталанты.