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Ливерпуль определился с альтернативой дорогостоящему Беллингему

Под прицелом "мерсисайдцев" оказался игрок Милана.
Сегодня, 10:45
Исмаэль Беннасер / Getty Images
Исмаэль Беннасер / Getty Images

В летнее трансферное окно Ливерпуль намерен усилить центр поля, и главным кандидатом для Юргена Клоппа является Джуд Беллингем. Однако за молодого англичанина придеться выложить более ста миллионов да и конкуренция за него будет большая. Потому "мерсисайдцы" подготовили план Б. Клуб уже предложил контракт полузащитнику Милана Исмаэлю Беннасеру.

Контракт алжирца с "россонери" истекает летом 2024 года, потому этим летом его можно будет купить за относительно небольшие деньги. Сообщается, что Клопп - большой поклонник таланта алжирца. К тому же, сборная Алжира не поехала на мундиаль, а значит претендентов на игрока будет существенно меньше.

Тем не менее Беннасером интересуются также Челси и Арсенал, именно потому игрок и не спешит проделвать контракт с Миланом. Вероятно, алжирец пытаеться максимально улучшить свои условия в Италии, однако Клоппу игрок нужен не меньше, чем Милану.

Ни для кого не секрет, что английский клуб уже испытывает большие проблемы в полузащите, а скоро все станет совсем худо. Милнер уже почти вышел на пенсию, Окс, скорее всего, покинет клуб летом, как и Артур, который не прижился в Ливерпуле.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль исмаэль беннасер

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