Зозуля жестко раскритиковал Шевченко за фото с Инфантино

"Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это!"

Форвард испанского Райо Махадаонда Роман Зозуля жестко прошелся по экс-тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Очень сильные эмоции игрока были вызваны тем, что Андрей Николаевич сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Ниже приведен полный текст (орфография сохранена), с которым, при желании, вы можете ознакомиться в телеграм-канале Романа Зозули.

"Мне уже лопнуло терпение! Давайте раскроем глаза. Пришло время, поставить точки над И. Президент Украины, Владимир Зеленский, хотел выступить на финале чемпионата мира по футболу с обращением о мире! То есть, его месседж должен был заключаться в том, что он хочет донести до миллионов, или даже миллиардов людей, что миру нужен МИР! И как человечество страдает от войн… На что наш президент получил запрет от ФИФА… Вы понимаете, что пророссийский Инфантино, и дальше умывается российскими деньгами!

Полностью вся структура ФИФА и дальше пляшет на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия, для того чтобы провести ЧМ… Прекратить оборону государства, на которую напал агрессор и уничтожает ее… Это б###ь как?!?! Это что, кино на паузу поставить? Ты приезжай, поживи хоть неделю под обстрелами ракет, без связи, света, отопления и газа. Услышь, что такое сирена по 10 раз в день. Посмотри маленьким детям в глаза, которые боятся каждого звука.

Это театр, это не главный футбольный орган. Сидя в своих теплых домах или на курортах с бутылочкой вина, очень легко решать вопросы. Это тебе не в окопе под разрывом снарядов сидеть. Отбросы. Слабаки. Трусы. Прихвостные.

А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Посол. Патриот. Большой тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому, просто фоткается с Инфантино. С человеком, чьи руки в дерьме русских денег. Боже, да что же происходит. Куда все смотрят?

Андрей вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича и предложений ввести его в переговорную группу - лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет заангажирован, и на который не будет оказывать влияние росия. Невозможно все это уже терпеть. Запомните, мы сильная и свободная страна, в которую ворвался враг в 4 утра. И уже 9 месяцев терроризирует всю страну. Уничтожает, насилует, ворует, убивает… А вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает росию.

И напоследок. Если кто-то забыл о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-нибудь скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам, о том, кто кум у пана Андрея: Сильвио Берлускони. Человек, который дружит с Путиным. Человек, обвиняющий в войне Украину, а не мерзкую росию.

Ну и давайте не будем забывать о НОКе. Куда Шевченко пошел вместе со всеми из ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт, и Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимаю свою кандидатуру и увольняется с НОК. Но это только в его посте в соцсетях. На бумаге он до сих пор там.

Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это! 9 месяцев наша земля теряет лучших сыновей и дочерей. А кто-то и дальше своего носа не видит... А некоторые жмут руки, которые по локоть в крови..."