"Е****ы, как-то прокомментируете?": Ярмоленко обратился к российским звездам, опубликовав жуткое видео
Украинский футболист эмоционально отреагировал на очередное преступление страны-агрессора.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко опубликовал жуткое видео, на котором родители пытаются спасти свою дочь, оказавшуюся под завалами в результате очередного обстрела со стороны российских захватчиков.
При этом украинский футболист обратился к любителям "русского мира" - футболистам Антону Шунину и Дмитрию Тарасову, а также рэперу Тимати, отметив их в истории.
"Е****ы, может, как-то прокомментируете это видео?" - эмоционально написал Ярмоленко в Instagram.
Естественно, от представителей страны-агрессора никакой реакции не было.
Отметим, ранее Андрей Ярмоленко заявил, что страну-террориста нужно изолировать от всего мира из-за развязанной войны против Украины.