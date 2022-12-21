"Е****ы, как-то прокомментируете?": Ярмоленко обратился к российским звездам, опубликовав жуткое видео

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко опубликовал жуткое видео, на котором родители пытаются спасти свою дочь, оказавшуюся под завалами в результате очередного обстрела со стороны российских захватчиков.

При этом украинский футболист обратился к любителям "русского мира" - футболистам Антону Шунину и Дмитрию Тарасову, а также рэперу Тимати, отметив их в истории.

"Е****ы, может, как-то прокомментируете это видео?" - эмоционально написал Ярмоленко в Instagram.

Естественно, от представителей страны-агрессора никакой реакции не было.

Отметим, ранее Андрей Ярмоленко заявил, что страну-террориста нужно изолировать от всего мира из-за развязанной войны против Украины.