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Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, ни о каком спорте не может идти речи

Капитан сборной Украины отреагировал на отстранение россиян от участия в Евро-2024.
Сегодня, 20:58
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images
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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал решение УЕФА исключить россиян из списка участников предстоящего чемпионата Европы 2024 года.

По словам лидера украинской национальной команды, представители страны-террориста должны быть изолированы от мира из-за развязанной войны против Украины.

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"Россию нужно изолировать от всего мира, это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев и наших детей. Ни о каком спорте не может идти речи.

Все игроки сборной Украины хотят, чтобы эту страну наказывали как можно сильнее. Поэтому мы только за то, чтобы их просто изолировали. Я буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, которые только есть, не только по футболу", - сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Шотландии.

Напомним, ранее УЕФА подтвердил, что отстранил Россию от участия в Евро-2024, но в то же время допустил к жеребьевке квалификации турнира Беларусь.

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