Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, ни о каком спорте не может идти речи

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал решение УЕФА исключить россиян из списка участников предстоящего чемпионата Европы 2024 года.

По словам лидера украинской национальной команды, представители страны-террориста должны быть изолированы от мира из-за развязанной войны против Украины.

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"Россию нужно изолировать от всего мира, это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев и наших детей. Ни о каком спорте не может идти речи.

Все игроки сборной Украины хотят, чтобы эту страну наказывали как можно сильнее. Поэтому мы только за то, чтобы их просто изолировали. Я буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, которые только есть, не только по футболу", - сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Шотландии.

Напомним, ранее УЕФА подтвердил, что отстранил Россию от участия в Евро-2024, но в то же время допустил к жеребьевке квалификации турнира Беларусь.