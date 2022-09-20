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Шотландия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Главный тренер украинской сборной пообщается с прессой накануне поединка Лиги наций.
Сегодня, 13:21
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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В среду, 21 сентября, сборная Украины сыграет с Шотландией в матче перенесенного второго тура группового этапа Дивизиона B Лиги наций.

Поединок в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

За день до матча с Шотландией главный тренер сборной Украины Александр Петраков проведет пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы прессы.

Наставник "сине-желтых" пообщается со СМИ во вторник, 20 сентября. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова:

На ISPORT также доступны турнирные таблицы Лиги наций-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украина Александр Петраков
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